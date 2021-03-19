Вратарь "Тампы" Василевский назвал неудачными свои последние игры, несмотря на серию побед

ТАСС, 19 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский считает, что в последних двух-трех матчах он не показывал свою лучшую игру. Комментарий вратаря приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Тампа" на своем льду обыграла "Чикаго" со счетом 4:2. Василевский во второй раз в сезоне отметился голевой передачей, отразил 19 бросков и одержал десятую победу подряд, повторив личный рекорд.

"Сейчас у меня есть некоторая уверенность, так как наша команда играет очень хорошо, - сказал Василевский. - Я не думаю, что показывал свою лучшую игру в последних двух-трех матчах, но в итоге мы побеждали. Иногда ребята помогают мне, иногда я помогаю им".

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является победителем Кубка Стэнли 2020 года, обладателем приза "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне голкипер провел 23 матча, пропуская 1,90 шайбы в среднем за игру. "Тампа" занимает первую позицию в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 29 матчах.