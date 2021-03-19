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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский назвал неудачными свои последние игры, несмотря на серию побед

Российский голкипер одержал уже 10 побед подряд

ТАСС, 19 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский считает, что в последних двух-трех матчах он не показывал свою лучшую игру. Комментарий вратаря приводит пресс-служба НХЛ.

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"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ. Сергачев и Василевский набрали по одному очку

В ночь на пятницу "Тампа" на своем льду обыграла "Чикаго" со счетом 4:2. Василевский во второй раз в сезоне отметился голевой передачей, отразил 19 бросков и одержал десятую победу подряд, повторив личный рекорд.

"Сейчас у меня есть некоторая уверенность, так как наша команда играет очень хорошо, - сказал Василевский. - Я не думаю, что показывал свою лучшую игру в последних двух-трех матчах, но в итоге мы побеждали. Иногда ребята помогают мне, иногда я помогаю им".

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является победителем Кубка Стэнли 2020 года, обладателем приза "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне голкипер провел 23 матча, пропуская 1,90 шайбы в среднем за игру. "Тампа" занимает первую позицию в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 29 матчах.

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