Волонтерам Евро-2020 в Петербурге предложат вакцинироваться от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Волонтерам чемпионата Европы по футболу, которые будут работать в Санкт-Петербурге, предложат пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Eвро-2020 Дмитрий Антонов.

"В связи с тем, что чемпионат перенесся, мы делали дополнительный отбор. Насчет коронавируса сейчас мы в тесном контакте с Роспотребнадзором, они нам выносят некоторые рекомендации по тому, какие требования дополнительно мы можем устанавливать к отсмотру добровольцев, предложить вакцинироваться - мы уже начинаем этим заниматься. Ребятам в ближайшее время это будет предложено, именно тем, кто прошел отбор. А тот, кто пройдет отбор, они узнают через две недели", - рассказал Антонов.

Всего подали заявки почти 11 тыс. человек из Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции, Марокко, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, а также Монголии и Нигерии. По словам заместителя руководителя центра, пока неизвестно, смогут ли принять участие в работе чемпионата иностранные участники, этот вопрос обсуждается с Роспотребнадзором.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.