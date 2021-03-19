Левитин: ВФЛА удалось добиться прогресса в восстановлении

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

"Хотелось бы поблагодарить ВФЛА, - сказал Левитин. - ВФЛА получила разрешение на участие наших атлетов в токийской Олимпиаде в нейтральном статусе. Да, это, конечно, десять человек. Но тем не менее мы видим, что федерация в новом формате уже начинает работать по тем правилам, которые установлены в координации с международной федерацией".

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В конце 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.