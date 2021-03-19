Левитин: Минспорту следовало обеспечить выступление на чемпионатах мира в едином стиле

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерству спорта РФ необходимо усилить координационную работу с международными федерациями, чтобы добиться права для российских спортсменов выступать до декабря 2022 года под одним флагом и гимном. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба. На чемпионатах мира, проходивших с начала этого года, российские спортсмены выступали либо под флагом Олимпийского комитета России, либо под флагами своих национальных федераций.

"Хотим поблагодарить всех победителей и призеров чемпионатов мира, это большое событие. Минспорту необходимо было работать более координировано, чтобы все участники чемпионата мира были единообразными. А то у нас получается, что по каждому виду спорта в честь участников исполнялись свои песни. Нам не удалось прийти к единообразию по музыке и форме", - сказал Левитин.

"Тем не менее наши спортсмены побеждали, что очень важно в преддверии Олимпиады", - добавил помощник президента РФ.