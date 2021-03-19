ФМБА выразило недовольство в связи с низким количеством вакцинированных спортсменов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не удовлетворено темпами вакцинации российских спортсменов, являющихся кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявила заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова.

"На сегодняшний день провакцинировано 18 спортсменов, на следующую неделю заявлено еще 60 членов сборной. Это не может нас устраивать, это даже не 10% от численности. Просьба руководителей спортивных федераций обратить на это особое внимание. У нас остался еще один месяц, чтобы успеть провакцинировать как можно большее количество спортсменов", - сказала Мирошникова.

Вакцинация от коронавируса является добровольной. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, настоятельно рекомендует всем участникам Игр в Токио заблаговременно пройти вакцинацию перед приездом в Японию.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.