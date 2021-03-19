Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России по футболу из-за травмы

ТАСС, 19 марта. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин не примет участие в мартовских матчах сборной России из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Зобнин получил травму в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" (5:1) в четверг.

"Сегодня Роман прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ, - говорится в сообщении пресс-службы. - Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней. В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи".

Сборная России проведет первые матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022: на выезде против сборной Мальты (24 марта), дома с командой Словении (27 марта), в гостях против сборной Словакии (30 марта). До 22 марта российская команда находится на сборе в Сочи, там же состоится матч против словенцев.