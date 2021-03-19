Биатлонистка Экхофф стала победительницей спринта на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 19 марта. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира по итогам сезона

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Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 18 минут 44,6 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание - 2,5 секунды; 0 промахов), третьей стала представительница Норвегии Ингрид Тандревольд (+6,7; 0).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место (+38,9; 0). Светлана Миронова стала 24-й (+52,6; 2), Лариса Куклина - 29-й (+58,5; 1), Анастасия Гореева - 38-й (+1.12,1; 2), Татьяна Акимова - 45-й (+1.23,3; 1), Евгения Павлова - 49-й (+1.30,0; 1), Анастасия Шевченко - 53-й (+1.35,6; 1), Ирина Казакевич - 100-й (+4.00,1; 7).

Россиянки потеряли максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира, уступив ее сборной Белоруссии. В сезоне-2021/22 женскую сборную России в личных гонках будут представлять не более пяти биатлонисток.

Позднее в пятницу состоится мужская спринтерская гонка. Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.