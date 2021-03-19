Драчев: сокращение женской квоты в Кубке мира очень печально для российского биатлона

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сокращение представительства россиянок в женском Кубке мира сезона-2021/22 является очень печальным событием для всего отечественного биатлона. Такое мнение высказал ТАСС бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22. Это стало известно по итогам спринтерской гонки на последнем этапе текущего сезона в Эстерсунде. В гонках сезона-2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток.

"Если мы действительно утратили квоту, то выглядит это печально, конечно. Для нашей страны, где тренируется такое большое количество спортсменов, около 10 тысяч биатлонистов, потерять в олимпийский сезон полную квоту очень плохо. Мягко говоря, мне очень жаль", - сказал Драчев.