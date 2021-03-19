Биатлонистка Казакевич прокомментировала 100-е место в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич в эфире телеканала " Матч ТВ " рассказала, с чем связан ее результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

В пятницу Казакевич заняла 100-е место в гонке, ее отставание от победительницы норвежки Тириль Экхофф составило 4 минуты 0,1 секунды, россиянка допустила 7 промахов на двух огневых рубежах.

"На втором круге случилось недоразумение, я упала на повороте, меня сильно развернуло, оказалось, что села на винтовку, - сказала биатлонистка. - Полностью вырвался затыльник, это задняя часть, я поняла это, только когда поехала дальше. Крюк болтался весь второй круг. Думаю, что тренеры видели, как сильно у меня болтается винтовка, на рубеже я вырвала его, чтобы резинка не мешала стрельбе".

На второй стрельбе Казакевич допустила 5 промахов. "Было сложно вообще что-то сделать на рубеже. Можно было просто сделать пять выстрелов в небо и уходить, но у меня была какая-то надежда. [Без затыльника] ты просто не можешь нормально упереть винтовку в плечо, она болтается", - отметила Казакевич.

"У нас не было запасной винтовки на рубеже, ее нужно заранее маркировать. Сегодня стартовало восемь спортсменок, поэтому не было возможности заявить дополнительную винтовку. Эту винтовку вряд ли уже будет можно починить", - сообщила спортсменка.

Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.