"Сочи" разгромил "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

Голами отметились Антон Заболотный (45+2, 80), Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).

Первыми мячами в РПЛ в составе "Сочи" отметились Барсов и Руденко. Барсов выступает за "Сочи" с 2017 года (до 2018 года клуб носил название "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге). В сезоне-2018/19 Барсов стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, а клуб завоевал право на участие в РПЛ. В мае 2019 года нападающий получил травму и перенес четыре операции, первый матч после восстановления он провел лишь в феврале 2021 года, выйдя на замену в домашней игре 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (4:0).

Победа над "Тамбовом" позволила "Сочи" подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. "Тамбов" продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Федотова 3 апреля в гостях сыграют с "Рубином", "Тамбов" днем позднее дома примет ЦСКА. Встречи пройдут после паузы на игры сборных.