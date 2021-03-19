"Сочи" разгромил "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

ТАСС, 19 марта. Футболисты "Сочи" обыграли "Тамбов" со счетом 5:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Голами отметились Антон Заболотный (45+2, 80), Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).
Первыми мячами в РПЛ в составе "Сочи" отметились Барсов и Руденко. Барсов выступает за "Сочи" с 2017 года (до 2018 года клуб носил название "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге). В сезоне-2018/19 Барсов стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, а клуб завоевал право на участие в РПЛ. В мае 2019 года нападающий получил травму и перенес четыре операции, первый матч после восстановления он провел лишь в феврале 2021 года, выйдя на замену в домашней игре 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (4:0).
Победа над "Тамбовом" позволила "Сочи" подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. "Тамбов" продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Федотова 3 апреля в гостях сыграют с "Рубином", "Тамбов" днем позднее дома примет ЦСКА. Встречи пройдут после паузы на игры сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|23
|12
|4
|7
|30-26
|40
|4
|Сочи
|23
|11
|7
|5
|38-25
|40
|5
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|6
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|7
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|8
|Рубин
|23
|11
|4
|8
|32-29
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|23
|10
|4
|9
|44-30
|34
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13