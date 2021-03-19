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Футбол в России

"Сочи" разгромил "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

Сочинский клуб победил дома со счетом 5:0
Антон Заболотный Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Футболисты "Сочи" обыграли "Тамбов" со счетом 5:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

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Голами отметились Антон Заболотный (45+2, 80), Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).

Первыми мячами в РПЛ в составе "Сочи" отметились Барсов и Руденко. Барсов выступает за "Сочи" с 2017 года (до 2018 года клуб носил название "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге). В сезоне-2018/19 Барсов стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, а клуб завоевал право на участие в РПЛ. В мае 2019 года нападающий получил травму и перенес четыре операции, первый матч после восстановления он провел лишь в феврале 2021 года, выйдя на замену в домашней игре 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (4:0).

Победа над "Тамбовом" позволила "Сочи" подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. "Тамбов" продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Федотова 3 апреля в гостях сыграют с "Рубином", "Тамбов" днем позднее дома примет ЦСКА. Встречи пройдут после паузы на игры сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив23124730-2640
4Сочи23117538-2540
5ЦСКА23124740-2440
6Динамо23123832-2639
7Ростов23114830-2337
8Рубин23114832-2937
9Химки23105830-3235
10Краснодар23104944-3034
11Ахмат23851022-2929
12Урал23511720-3026
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов23341614-4313

 

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