"Химки" победили "Рубин" и продлили серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
В составе победителей голы забили Резиуан Мирзов (20-я минута, с пенальти), Павел Могилевец (28) и Илья Кухарчук (75). У проигравших отличился Джордже Деспотович (42). Могилевец забил в матче чемпионата России впервые с 18 сентября 2015 года, тогда он поразил ворота махачкалинского "Анжи", выступая за "Ростов". После этого полузащитник не мог отличиться во встречах национального первенства на протяжении 100 игр.
"Химки" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей (восемь побед, две ничьи) и занимают девятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 35 очков в 23 встречах. "Рубин" потерпел первое за пять игр (четыре победы, одна ничья) поражение в чемпионате России. В последний раз казанский клуб не смог набрать очки 5 декабря - тогда подопечные Леонида Слуцкого в гостях уступили столичному "Локомотиву" (1:3). "Рубин" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 встреч.
В следующем матче "Химки" 5 апреля в гостях сыграют с петербургским "Зенитом", а "Рубин" двумя днями ранее дома примет "Сочи". Обе встречи пройдут после паузы на игры сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|23
|12
|4
|7
|30-26
|40
|4
|Сочи
|23
|11
|7
|5
|38-25
|40
|5
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|6
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|7
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|8
|Рубин
|23
|11
|4
|8
|32-29
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|23
|10
|4
|9
|44-30
|34
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13