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Футбол в России

"Химки" победили "Рубин" и продлили серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей

Встреча 23-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу подмосковного клуба. Павел Могилевец прервал серию из 100 игр в национальном первенстве без забитых мячей
Павел Могилевец Егор Алеев/ТАСС
Описание
Павел Могилевец
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

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В составе победителей голы забили Резиуан Мирзов (20-я минута, с пенальти), Павел Могилевец (28) и Илья Кухарчук (75). У проигравших отличился Джордже Деспотович (42). Могилевец забил в матче чемпионата России впервые с 18 сентября 2015 года, тогда он поразил ворота махачкалинского "Анжи", выступая за "Ростов". После этого полузащитник не мог отличиться во встречах национального первенства на протяжении 100 игр.

"Химки" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей (восемь побед, две ничьи) и занимают девятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 35 очков в 23 встречах. "Рубин" потерпел первое за пять игр (четыре победы, одна ничья) поражение в чемпионате России. В последний раз казанский клуб не смог набрать очки 5 декабря - тогда подопечные Леонида Слуцкого в гостях уступили столичному "Локомотиву" (1:3). "Рубин" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 встреч.

В следующем матче "Химки" 5 апреля в гостях сыграют с петербургским "Зенитом", а "Рубин" двумя днями ранее дома примет "Сочи". Обе встречи пройдут после паузы на игры сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив23124730-2640
4Сочи23117538-2540
5ЦСКА23124740-2440
6Динамо23123832-2639
7Ростов23114830-2337
8Рубин23114832-2937
9Химки23105830-3235
10Краснодар23104944-3034
11Ахмат23851022-2929
12Урал23511720-3026
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов23341614-4313

 

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