НХЛ перенесла два матча "Бостона" из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Национальная хоккейная лига приняла решение перенести два предстоящих матча "Бостона" против "Баффало" и "Нью-Йорк Айлендерс" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение связано с тем, что в пятницу в ковид-протокол попали четыре хоккеиста "Бостона". Ранее в него был включен нападающий Шон Курали. Ожидается, что команда сможет вернуться к тренировкам 24 марта.

Игра против "Баффало" должна была состояться 20 марта, против "Айлендерс" - 24 марта. Даты проведения матчей станут известны позднее.

"Бостон" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 36 очков в 28 матчах.