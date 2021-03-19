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НХЛ

НХЛ перенесла два матча "Бостона" из-за коронавируса

Несколько игроков занесены в ковид-протокол

ТАСС, 19 марта. Национальная хоккейная лига приняла решение перенести два предстоящих матча "Бостона" против "Баффало" и "Нью-Йорк Айлендерс" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Решение связано с тем, что в пятницу в ковид-протокол попали четыре хоккеиста "Бостона". Ранее в него был включен нападающий Шон Курали. Ожидается, что команда сможет вернуться к тренировкам 24 марта.

Игра против "Баффало" должна была состояться 20 марта, против "Айлендерс" - 24 марта. Даты проведения матчей станут известны позднее.

"Бостон" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 36 очков в 28 матчах.

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