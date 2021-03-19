"Химки" проиграли "Валенсии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 19 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл испанской "Валенсии" со счетом 68:77 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Баскония" обыграла "Зенит" в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча

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Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Джордан Мики, в его активе 20 очков. У "Валенсии" больше всего очков набрал форвард Деррик Уильямс - 18.

"Химки" потерпели 26-е поражение в 29 матчах текущего сезона и занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Црвена Звезда" с 15 победами в 30 играх идет десятой.

В следующем туре "Химки" 26 марта примут петербургский "Зенит", а "Валенсия" днем ранее дома встретится с германской "Баварией".