Овечкин считает, что иногда нужно забивать и не самые красивые голы

ТАСС, 20 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не заостряет внимания на эффектности своих голов и считает, что иногда нужно забрасывать и не самые красивые шайбы. Комментарий игрока приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу "Вашингтон" дома со счетом 2:1 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил обе шайбы своей команды в третьем периоде. Оба гола россиянин забил после добивания с пятака.

"Иногда нужно забивать и не самые красивые голы, - сказал Овечкин. - Все равно, забиваешь ты с пятачка или откуда-то еще. Это важный гол".

Овечкин отличился в пятом матче подряд и набрал 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан "Вашингтона" забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах).