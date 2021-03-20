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НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард сделал дубль в матче с "Рейнджерс"
Александра Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александра Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан "Вашингтона" забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий "Вегаса" Макс Пачиоретти, который отметился дублем в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (4:2).

Третьей звездой дня признан форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер, который забросил победную шайбу в овертайме гостевого матча с "Калгари" (3:2 ОТ).

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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