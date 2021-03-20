Самошников заявил, что присутствие в сборной Дюпина поможет ему в адаптации в команде

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Присутствие в сборной России по футболу вратаря "Рубина" Юрия Дюпина поможет защитнику казанского клуба Илье Самошникову быстрее адаптироваться в национальной команде. Об этом Самошников рассказал журналистам.

Сборная России в Сочи продолжает подготовку к мартовским отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. Дюпин и Самошников впервые получили вызов в национальную команду.

"Здесь Юра Дюпин, вместе с одноклубником комфортнее, - сказал Самошников после тренировки в субботу. - Быстрее адаптируемся в сборной".

Дебютант сборной полузащитник "Локомотива" Максим Мухин рассказал, как узнал о вызове в команду. "Я был дома, готовил еду. Позвонил врач из сборной и передал трубку Саламычу (главному тренеру сборной Станиславу Черчесову - прим. ТАСС). Спросил, нет ли дел? Говорит, отменяй все и приезжай", - рассказал Мухин.

Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.