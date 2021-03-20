Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 20 марта. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 54,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф (отставание - 29,3 секунды; 4 промаха), третьей стала белоруска Анна Сола (+44,0; 5).
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место (+2.11,1; 5). Лариса Куклина стала 10-й (+2.13,5; 5), Светлана Миронова - 34-й (+3.39,0; 7), Анастасия Шевченко - 47-й (+4.40,8; 6), Анастасия Гореева - 49-й (+4.44,3; 8), Евгения Павлова - 55-й (+5.20,3; 8).
Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования. Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.