"Бавария" забила четыре гола в ворота "Штутгарта" после удаления на 12-й минуте

ТАСС, 20 марта. "Бавария" одержала крупную победу над "Штутгартом" со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Хет-трик оформил Роберт Левандовский (18, 23, 39-я минуты), еще один гол на счету Сержа Гнабри. На 12-й минуте с поля был удален защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Для Левандовского этот хет-трик стал 13-м в бундеслиге, по этому показателю он вышел на чистое второе место. Больше всего хет-триков в чемпионатах Германии на счету бывшего форварда "Баварии" Герда Мюллера - 32.

В турнирной таблице "Бавария" сохранила лидерство, набрав 61 очко. На четыре очка мюнхенский клуб опережает идущий вторым "Лейпциг". "Штутгарт" с 36 очками идет восьмым.

В следующем туре "Бавария" 3 апреля в гостях сыграет с "Лейпцигом", а "Штутгарт" 4 апреля примет "Вердер".

Результаты других матчей игрового дня

"Айнтрахт" - "Унион Берлин" - 5:2;

"Вердер" - "Вольфсбург" - 1:2;

"Кёльн" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:2.