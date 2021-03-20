{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Далич подтвердил, что ЦСКА пригласил Олича на пост главного тренера

Бывший футболист московского клуба является ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича

ТАСС, 20 марта. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что его ассистенту Ивице Оличу поступило предложение от московского ЦСКА. Комментарий Далича приводит хорватская газета Jutarnji list.

На эту тему
Заявка на очередное чемпионство. "Зенит" в большинстве победил ЦСКА
Заявка на очередное чемпионство.

В субботу портал "Чемпионат" сообщил, что ЦСКА согласовал назначение 41-летнего Олича на пост главного тренера команды, он должен сменить белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

"Да, его позвали", - сказал Далич в ответ на вопрос о том, едет ли Олич в Москву.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, он провел 116 матчей в составе команды, в которых забил 44 гола. С 2017 года он входит в тренерский штаб сборной Хорватии в качестве ассистента главного тренера.

ЦСКА потерпел в последних двух турах Тинькофф - Российской премьер-лиги поражения от "Арсенала" (1:2) и "Зенита" (2:3). ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 40 очков в 23 матчах.

Теги
Российский футбол
WTA
Карацев поднимется на 27-ю строчку рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае
В настоящее время россиянин занимает 42-е место в рейтинге
Читать полностью