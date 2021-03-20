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ЧМ-2022 по футболу

Франция разрешила иностранным футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных

Ранее "Монако" не разрешил полузащитнику Александру Головину играть на территории России

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Франции разрешило иностранным футболистам, которые участвуют в марте в играх национальных сборных вне Европейского союза, не отбывать по возвращении семидневный карантин. О таком распоряжении ведомства сообщило в субботу агентство Франс Пресс (АФП).

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Ранее "Монако" объявил, что запретил полузащитнику сборной России Александру Головину играть на территории России из-за того, что по возвращении ему придется отправиться на карантин минимум на пять дней. Подопечные Станислава Черчесова в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.

"Министерство спорта подтверждает, что игроки - французы или иностранцы, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина при условии, что они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол", - сообщило ведомство. Оно пояснило, что защитные меры предусматривают нахождение в их стране в многоуровневой системе изоляции, получившей название "пузырь", а также прохождение ежедневного ПЦР-теста по возвращении в клуб.

Комментируя это решение, тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил журналистам, что воспринимает его как "приятный сюрприз". В то же время он отметил, что "такие меры надо было принять раньше" и теперь оно "последовало в последний момент". "Все сделано с явным запозданием. На мой взгляд, от такой ситуации страдают в первую очередь игроки клубов, которым приходится приспосабливаться к происходящему в последний момент", - подчеркнул тренер.

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