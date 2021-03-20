Карацев поднимется на 27-ю строчку рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае

ТАСС, 20 марта. Россиянин Аслан Карацев после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае поднимется на 27-ю строчку мирового рейтинга организации.

В субботу он завоевал первый титул в карьере, обыграв в финальном матче представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2. Соревнование входит в серию турниров ATP 500, победа в них приносит победителю 500 рейтинговых очков.

В настоящее время 24-летний россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге, в его активе 1 395 баллов.

Мировой рейтинг будет обновлен 22 марта.