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ATP

Карацев выиграл турнир в Дубае и завоевал первый титул ATP в карьере

В финале россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса
Аслан Карацев EPA-EFE/JASON O'BRIEN
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/JASON O'BRIEN

ТАСС, 20 марта. Россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Дубае.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.

Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Он занимает 42-е место в мировом рейтинге. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

24-летний Харрис занимает 81-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2021).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $1,8 млн.

Теги
ATP
WTA
Карацев поднимется на 27-ю строчку рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае
В настоящее время россиянин занимает 42-е место в рейтинге
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