Карацев выиграл турнир в Дубае и завоевал первый титул ATP в карьере

ТАСС, 20 марта. Россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.

Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Он занимает 42-е место в мировом рейтинге. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

24-летний Харрис занимает 81-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2021).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $1,8 млн.