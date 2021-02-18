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Australian Open

Карацев заявил, что выход в полуфинал Australian Open придал уверенности

В полуфинале турнира россиянин уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу
Аслан Карацев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 18 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев признался, что выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии придает ему больше уверенности в себе. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

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В четверг Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счетом 3:6, 4:6, 2:6. Россиянин стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта.

"Это придает мне больше уверенности. Я начинаю сильнее верить в себя, в то, что могу играть со всеми", - сказал Карацев.

Карацеву 27 лет, он впервые играл в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В начале февраля в составе сборной России стал победителем Кубка ATP.

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