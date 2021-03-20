Карацев признался, что нервничал перед финалом теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 20 марта. Россиянин Аслан Карацев нервничал перед финальным матчем Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом он заявил в интервью после финала.

В финальном матче турнира, который прошел в субботу, Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

"Я очень счастлив сейчас, но я очень нервничал, - сказал Карацев. - Хочу поздравить Ллойда с выходом в финал, у него была хорошая неделя. Финал - это всегда особенный матч, он отличается от всех предыдущих".

"Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды, хорошую работу проделала моя команда, мой тренер. В начале турнира мне было сложно, потому что я прилетел из Дохи, там корт намного медленнее, но мне в целом понравилось. Я думаю моя семья, друзья, все, кто меня поддерживает, они счастливы в этот момент. У меня была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей, теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами", - добавил 27-летний спортсмен.

Также Карацев поделился мнением о другом российском теннисисте Андрее Рублеве, которого он обыграл в полуфинале. "Против Рублева был сложный матч, он сложный соперник, очень быстрый, особенно на таком корте, здорово использует скорость. Нужно было играть против него агрессивнее, у меня это получилось", - сказал Карацев.

Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге. На Открытом чемпионате Австралии - 2021 он дошел до полуфинала.