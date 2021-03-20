Тюкавин заменит Кучаева в составе молодежной сборной России на чемпионат Европы

ТАСС, 20 марта. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин войдет в состав молодежной сборной России на чемпионат Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

В заявке 18-летний Тюкавин заменит полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева. Кучаев получил травму в расположении клуба, прошел углубленное обследование, после которого врачи приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется от одной до двух недель.

Тюкавин в текущем сезоне провел девять матчей в составе основной команды "Динамо", в которых забил три гола. В Кубке России его гол помог бело-голубым обыграть московский "Спартак" (2:0), а в последнем перед перерывом на игры сборных матче чемпионата России форвард оформил дубль и принес "Динамо" волевую победу над "Краснодаром" (3:2).

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).