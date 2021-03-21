"Аталанта" обыграла "Верону" в матче чемпионата Италии. Миранчука заменили на 64-й минуте

ТАСС, 21 марта. "Аталанта" обыграла "Верону" со счетом 2:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы забили Руслан Малиновский (33-я минута, с пенальти) и Дуван Сапата (42).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который начал матч в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не отметился результативными действиями. Всего россиянин провел в этом сезоне за "Аталанту" 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

На 87-й минуте украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко вышел на поле вместо соотечественника Малиновского и дебютировал в составе клуба из Бергамо. Он перешел в итальянскую команду из донецкого "Шахтера" 1 февраля.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 28 матчах. "Верона" расположилась на девятой строчке с 38 очками.

В следующем туре "Аталанта" 3 апреля примет "Удинезе", а "Верона" в тот же день в гостях сыграет с "Кальяри".