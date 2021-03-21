Тренер "Салавата Юлаева" удивлен отсутствием удалений у "Ак Барса" в матче плей-офф КХЛ

УФА, 21 марта. /ТАСС/. Состоявшаяся в воскресенье игра с казанским "Ак Барсом" была для "Салавата Юлаева" лучшей в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер уфимского клуба Томи Лямся, который также выразил удивление отсутствием удалений у соперника.

"Ак Барс" в гостях одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в противостоянии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". В первом матче серии казанцы одержали победу со счетом 4:1, во втором - 2:1 в овертайме. Следующий матч пройдет в Уфе 23 марта.

"Считаю, что это была наша лучшая игра в серии с "Ак Барсом" - сегодня мы очень хорошо сражались, хорошо бились. К сожалению, немножко удивлен тем фактом, что у соперника не было ни одного удаления и нам не удалось проявить свои лучшие качества при игре в большинстве. Но как до этого говорилось, это очень равная серия равных соперников, сегодня все решил один гол. К сожалению, мы допустили ошибки, пропустили достаточно простые, легкие шайбы, потом уже не смогли игру спасти - вот такой краткий итог", - сказал Лямся.