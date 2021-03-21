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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина одержала победу в многоборье на международном онлайн-турнире

Второй результат показала Арина Аверина, третьей стала представительница Германии Маргарита Колосов
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на международном онлайн-турнире, который проходил 21 марта. Спортсменка показала результат 105,95 балла.

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Согласно регламенту турнира, на пьедестале в личном многоборье может быть не более двух гимнасток от страны. Второй результат в многоборье показала россиянка Арина Аверина, набравшая 102,75 балла, третьей стала представительница Германии Маргарита Колосов (91,8).

В групповых упражнениях в многоборье среди взрослых гимнасток первое место заняла команда России, второе место заняли спортсменки Финляндии, третье досталось немкам. В групповых упражнениях среди юниорок первенствовали россиянки, вторыми были гимнастки Израиля, третьими - представительницы Германии.

В международном онлайн-турнире, организованном Федерацией гимнастики Германии, принимали участие гимнастки России, Германии, Австрии, Финляндии, Великобритании, Грузии, Израиля, Португалии и Узбекистана.

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