Норвежец Йоханнес Бё в третий раз подряд стал победителем Кубка мира по биатлону

ТАСС, 21 марта. Норвежец Йоханнес Бё стал обладателем Кубка мира по биатлону. Об этом стало известно после заключительной гонки сезона-2020/21.

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на последнем этапе Кубка мира

В воскресенье в масс-старте Бё занял третье место, в его активе стало 1 052 очка. Его ближайший преследователь норвежец Стурла Легрейд стал восьмым и набрал 1 039 очков.

Бё в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира. Он стал четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира после французов Мартена Фуркада, Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, также он выиграл серебро и бронзу Олимпиады в Пхёнчхане. На счету 27-летнего норвежца 12 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Третье место в общем зачете занял француз Кентен Фийон-Майе (930 очков). Лучшим из россиян по итогам сезона стал Александр Логинов, занявший 17-е место (541), Эдуард Латыпов закончил сезон 18-м (491), Матвей Елисеев - 21-м (459), Евгений Гараничев - 27-м (260), Карим Халили - 46-м (111), Кирилл Стрельцов - 70-м (25), Антон Бабиков - 76-м (21), Семен Сучилов - 93-м (5), Петр Пащенко - 94-м (4).

Победителем зачета масс-стартов стал брат Йоханнеса Бё Тарьей Бё (184), вторым стал Йоханнес (180), третьим - Фийон-Майе (165), Латыпов - 16-м (118), Елисеев - 18-м (109), Логинов - 20-м (85), Гараничев - 29-м (42), Халили - 37-м (21).