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Биатлон

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на последнем этапе Кубка мира

Победу одержал француз Симон Дестьё
Эдуард Латыпов EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Эдуард Латыпов
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 21 марта. Россиянин Эдуард Латыпов занял второе место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Швеции.

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Победу одержал француз Симон Дестьё, который преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 43,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Латыпов проиграл Дестьё 8,9 секунды (2 промаха). Третье место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание - 17,5; 3), ставший победителем общего зачета Кубка мира. Латыпов впервые в карьере выиграл медаль в личной гонке Кубка мира, 21 марта ему исполнилось 27 лет.

Россиянин Матвей Елисеев стал 17-м (+1.29,8; 3), Евгений Гараничев - 21-м (+1.41,7; 4).

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