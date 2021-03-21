"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал последним полуфиналистом Кубка Англии

ТАСС, 21 марта. "Лестер" обыграл дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Кинг Пауэр".

Голами в составе хозяев отметились Келечи Ихеаначо (24-я и 78-я минуты) и Юри Тилеманс (52). У "Манчестер Юнайтед" мяч забил Мэйсон Гринвуд (38).

В последний раз команды встречались в розыгрыше Кубка Англии в сезоне-1996/97 в четвертом раунде. Тогда победу со счетом 2:0 одержал "Лестер". Клуб ни разу не становился обладателем Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" прервал беспроигрышную серию в гостях из 13 матчей во всех турнирах (семь побед, шесть ничьих). В последний раз команда уступила на выезде в матче группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига", который прошел 8 декабря 2020 года (2:3).

Ранее в субботу в полуфинал вышли "Саутгемптон", обыгравший в гостях "Борнмут" из Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона (3:0), и "Манчестер Сити", который на выезде победил "Эвертон" (2:0). В воскресенье также путевку в полуфинал завоевал "Челси", победивший дома "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

В полуфиналах состоятся матчи "Лестер" - "Саутгемптон" (17 апреля) и "Челси" - "Манчестер Сити" (18 апреля). Обе игры пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".