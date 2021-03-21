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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки победили венгерок в последней игре отборочного турнира к Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 29:23 в пользу подопечных Алексея Алексеева
Полина Горшкова EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Полина Горшкова
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 21 марта. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Венгрии со счетом 29:23 в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Встречи группы 2 проходили в венгерском Дьёре.

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Сборная России одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе. Ранее подопечные Алексея Алексеева оказались сильнее команд Казахстана и Сербии. Российская и венгерская команды обеспечили себе участие на Олимпиаде в субботу.

В женском гандбольном турнире на Олимпийских играх в Токио примут участие 12 команд - сборные России, Анголы, Бразилии, Венгрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Черногории, Швеции, Южной Кореи и Японии. Столица Японии примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

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