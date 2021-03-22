Дубль Месси в рекордном матче помог "Барселоне" разгромить "Реал Сосьедад" со счетом 6:1

ТАСС, 22 марта. "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 6:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (37-я минута), Сержиньо Дест (43, 53), Лионель Месси (56, 89) и Усман Дембеле (71). У проигравших отличился Андер Барренечеа (77). Дест стал вторым представителем США, который забил гол в чемпионате Испании, после Жози Алтидора и Юнуса Мусы.

Месси провел свой 768-й матч за "Барселону". По этому показателю он вышел на первое место в истории клуба, обойдя бывшего полузащитника команды Хави.

В турнирной таблице "Барселона" с 62 очками занимает второе место, проигрывая четыре очка лидирующему "Атлетико". Мадридская команда ранее в воскресенье на своем поле обыграла "Алавес" со счетом 1:0 благодаря голу бывшего нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. "Реал Сосьедад" с 45 очками идет на пятой позиции, которая дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

В следующем туре "Барселона" 5 апреля примет "Вальядолид", "Реал Сосьедад" 7 апреля дома встретится с "Атлетиком".

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