ПСЖ обыграл "Лион" и вернулся на первое место в чемпионате Франции по футболу

ТАСС, 22 марта. ПСЖ одержал победу над "Лионом" со счетом 4:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (15-я, 52-я минуты), Данилу Перейра (32) и Анхель Ди Мария (47). У проигравших отличились Ислам Слимани (62) и Максвелл Корне (81). На счету Мбаппе после этого матча стало 20 голов в чемпионате Франции, он является лучшим бомбардиром турнира, у ближайшего преследователя, нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, 14 голов.

22-летний Мбаппе забил 100 голов в чемпионате Франции, став сымым молодым игроком, достигшим этой отметки. Во втором тайме в составе ПСЖ на поле появился бразильский форвард Неймар. Он не играл с начала февраля из-за травмы и пропустил девять игр своей команды.

Ранее в воскресенье "Лилль", лидировавший перед началом 30-го тура, проиграл идущему в зоне вылета "Ниму" - 1:2. В результате ПСЖ сравнялся с "Лиллем" в турнирной таблице, в активе обеих команд по 63 очка. "Лион" с 60 очками идет третьим.

В следующем туре ПСЖ примет "Лилль", "Лион" в гостях сыграет с "Лансом". Обе встречи пройдут 3 апреля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Страсбур" - "Ланс" - 1:2;

"Брест" - "Анже" - 0:0;

"Дижон" - "Реймс" - 0:1;

"Монпелье" - "Бордо" - 3:1;

"Нант" - "Лорьян" - 1:1.