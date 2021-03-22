Российский теннисист Карацев стал 27-й ракеткой мира

ТАСС, 22 марта. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе 27-летний Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере, став победителем соревнований в Дубае. В феврале россиянин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев - восьмое, Карен Хачанов - 22-е. Лидирует серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 22 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 008 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 940

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 6 950

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 375

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 6 070

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 101

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2 200...

27 (42). Аслан Карацев (Россия) - 1 888.