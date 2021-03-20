Победа над психологией и вера в себя. Карацев выиграл первый в карьере титул ATP

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев в субботу завоевал первый в своей карьере титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победив на турнире в Дубае. В финале он победил южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

Три года назад Карацев был глубоко во второй сотне рейтинга, его постоянно преследовали травмы и неудачные выступления на турнирах. Этот сезон Карацев стартовал 112-м, а на следующей неделе будет уже 27-м. Соревнования в Дубае входят в серию турниров ATP 500, поэтому победа в них приносит победителю 500 рейтинговых очков. В настоящее время россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге.

В феврале Карацев смог дойти до полуфинала Australian Open, где его остановил первая ракетка мира серб Новак Джокович. При этом Открытый чемпионат Австралии - 2021 стал первым турниром серии Большого шлема в карьере Карацева, на котором он сыграл в основной сетке. Этот успех позволил россиянину подняться на 72 позиции в рейтинге. Следующий турнир для 27-летнего Карацева был куда менее ярким - в Дохе он завершил выступление уже во втором круге, проиграв четвертому номеру мирового рейтинга Доминику Тиму. Австриец был фаворитом и турнира в Дубае, однако во втором круге он уступил будущему финалисту Харрису, который на данный момент занимает лишь 81-е место в рейтинге.

Как объяснил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, причина сенсационного взлета Карацева в нынешнем сезоне заключается в их слаженной работе с тренером Егором Яцыком. "Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса, такой невероятный прогресс в этом сезоне - это заслуга их дуэта с тренером, - сказал Тарпищев. - У него появился плотный удар, полет мяча напоминает [Марата] Сафина в лучшие годы, тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого. Сенсации. Такого никто не ждал".

На турнире в Дубае Карацев только в финале и в первом круге провел двухсетовые матчи, в остальных встречах ему понадобилось три сета для победы. В том числе и в полуфинале против грозного соотечественника Андрея Рублева, занимающего восьмое место в мировом рейтинге (6:2, 4:6, 6:4).

Карацев после победы в финале первым делом поблагодарил тренера и свою команду. "В начале турнира мне было сложно, потому что я прилетел из Дохи, там корт намного медленнее, но мне в целом понравилось. Я думаю, моя семья, друзья, все, кто меня поддерживает, они счастливы в этот момент. У меня была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей, теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами. Я очень счастлив сейчас, но я очень нервничал", - сказал российский теннисист.

Идеальный союз тренера и игрока

Тренер Карацева - бывший белорусский теннисист Егор Яцык. Говоря о причинах прогресса своего подопечного, он отметил огромную проделанную работу над психологическими проблемами и упертость, в хорошем смысле, российского теннисиста.

"С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно, - сказал Яцык ТАСС. - За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы - как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне".