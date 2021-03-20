Победа над психологией и вера в себя. Карацев выиграл первый в карьере титул ATP

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев в субботу завоевал первый в своей карьере титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победив на турнире в Дубае. В финале он победил южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.
Три года назад Карацев был глубоко во второй сотне рейтинга, его постоянно преследовали травмы и неудачные выступления на турнирах. Этот сезон Карацев стартовал 112-м, а на следующей неделе будет уже 27-м. Соревнования в Дубае входят в серию турниров ATP 500, поэтому победа в них приносит победителю 500 рейтинговых очков. В настоящее время россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге.
В феврале Карацев смог дойти до полуфинала Australian Open, где его остановил первая ракетка мира серб Новак Джокович. При этом Открытый чемпионат Австралии - 2021 стал первым турниром серии Большого шлема в карьере Карацева, на котором он сыграл в основной сетке. Этот успех позволил россиянину подняться на 72 позиции в рейтинге. Следующий турнир для 27-летнего Карацева был куда менее ярким - в Дохе он завершил выступление уже во втором круге, проиграв четвертому номеру мирового рейтинга Доминику Тиму. Австриец был фаворитом и турнира в Дубае, однако во втором круге он уступил будущему финалисту Харрису, который на данный момент занимает лишь 81-е место в рейтинге.
Как объяснил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, причина сенсационного взлета Карацева в нынешнем сезоне заключается в их слаженной работе с тренером Егором Яцыком. "Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса, такой невероятный прогресс в этом сезоне - это заслуга их дуэта с тренером, - сказал Тарпищев. - У него появился плотный удар, полет мяча напоминает [Марата] Сафина в лучшие годы, тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого. Сенсации. Такого никто не ждал".
На турнире в Дубае Карацев только в финале и в первом круге провел двухсетовые матчи, в остальных встречах ему понадобилось три сета для победы. В том числе и в полуфинале против грозного соотечественника Андрея Рублева, занимающего восьмое место в мировом рейтинге (6:2, 4:6, 6:4).
Карацев после победы в финале первым делом поблагодарил тренера и свою команду. "В начале турнира мне было сложно, потому что я прилетел из Дохи, там корт намного медленнее, но мне в целом понравилось. Я думаю, моя семья, друзья, все, кто меня поддерживает, они счастливы в этот момент. У меня была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей, теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами. Я очень счастлив сейчас, но я очень нервничал", - сказал российский теннисист.
Идеальный союз тренера и игрока
Тренер Карацева - бывший белорусский теннисист Егор Яцык. Говоря о причинах прогресса своего подопечного, он отметил огромную проделанную работу над психологическими проблемами и упертость, в хорошем смысле, российского теннисиста.
"С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно, - сказал Яцык ТАСС. - За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы - как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне".
Тренер отметил, что Карацев смог справиться со сложными моментами в карьере. "Играть и побеждать - это, пожалуй, была одна из самых сложных задач. В какие-то моменты он сам в себя не верил, были неудачи, была серия из десяти поражений подряд. Но совместными усилиями мы справились - не опустили рук, работали и это принесло свои плоды", - рассказал Яцык.
Олимпийские мечты
По словам Тарпищева, для Карацева реально в скором времени оказаться в двадцатке лучших теннисистов мира. Команда теннисиста же уже начинает задумываться об Олимпийских играх этого года.
"На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно еще не думаем, но нужно уже начинать готовиться, - сказал тренер теннисиста. - Это другой турнир, особенно для наших стран, Олимпиада всегда была значима, и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую".
Следующим для Карацева турниром станет "Мастерс" в Майами, который пройдет с 24 марта по 4 апреля.