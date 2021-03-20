Тарпищев: полет мяча после ударов теннисиста Карацева напоминает Сафина

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в Дубае стала сенсацией и была добыта во многом благодаря отменной работе с тренером Егором Яцюком. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Карацев выиграл турнир в Дубае и завоевал первый титул ATP в карьере

В субботу Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) со счетом 6:3, 6:2. Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде.

"Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса. Такой невероятный прогресс в этом сезоне - это заслуга их дуэта с тренером [Егором Яцюком], - сказал Тарпищев. - У него появился плотный удар, полет мяча напоминает [Марата] Сафина в лучшие годы".

"Тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого. Сенсации. Такого никто не ждал", - добавил Тарпищев.

По словам Тарпищева, для Карацева реально в скором времени оказаться в двадцатке лучших теннисистов мира. "В двадцатке быть - реально. В обозримом будущем", - заключил глава ФТР.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $1,8 млн.