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Тарпищев: полет мяча после ударов теннисиста Карацева напоминает Сафина

Президент Федерации тенниса России назвал сенсацией победу россиянина на турнире в Дубае
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в Дубае стала сенсацией и была добыта во многом благодаря отменной работе с тренером Егором Яцюком. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В субботу Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) со счетом 6:3, 6:2. Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде.

"Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса. Такой невероятный прогресс в этом сезоне - это заслуга их дуэта с тренером [Егором Яцюком], - сказал Тарпищев. - У него появился плотный удар, полет мяча напоминает [Марата] Сафина в лучшие годы".

"Тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого. Сенсации. Такого никто не ждал", - добавил Тарпищев.

По словам Тарпищева, для Карацева реально в скором времени оказаться в двадцатке лучших теннисистов мира. "В двадцатке быть - реально. В обозримом будущем", - заключил глава ФТР.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $1,8 млн.

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