Карацев рассчитывает сыграть на Олимпиаде и выиграть для России золотую медаль

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Аслан Карацев рассчитывает сыграть на Олимпийских играх в Токио и выиграть для России золотую награду. Об этом ТАСС рассказал тренер теннисиста Егор Яцюк.

Карацев выиграл турнир в Дубае и завоевал первый титул ATP в карьере

В финальном матче турнира в Дубае, который прошел в субботу, Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

"На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно еще не думаем, но нужно уже начинать готовиться, - сказал тренер. - Это другой турнир, особенно для наших стран (Яцюк является белорусом - прим. ТАСС), Олимпиада всегда была значима и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую".

Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге. На Открытом чемпионате Австралии - 2021 он дошел до полуфинала.