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ММА

Хабиб Нурмагомедов может стать тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда

Во время карьеры россиянин несколько лет тренировался вместе с американцем
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен стать тренером экс-чемпиона UFC в среднем весе американца Люка Рокхолда в случае его возвращения в спорт. Об этом заявил Рокхолд, комментарий которого приводит портал TMZ.

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Во время карьеры Нурмагомедов несколько лет тренировался вместе с Рокхолдом. Россиянин завершил выступления в октябре прошлого года, американец взял паузу в карьере, последний бой проведя в июле 2019 года. Сейчас Рокхолд рассматривает возможность вернуться в октагон.

"Он (Нурмагомедов) подумывает стать тренером, - сказал 36-летний Рокхолд. - Он хочет помочь мне вернуться в спорт".

По словам Рокхолда, он пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры. В скором времени он отправится в Лас-Вегас, где проведет около недели тренировок с Нурмагомедовым, после чего определится с карьерой.

"Я думаю, Хабиб станет тренером года, он этого хочет, - сказал Рокхолд. - Он хочет добиться чего-то великого в чем-нибудь еще, пойдя по стопам отца".

В послужном списке Рокхолда 16 побед, 5 поражений. Он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2015 году. В последнем поединке в июне 2019 года американец проиграл поляку Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде.

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