Ломанов: финал чемпионата России по бенди показывали в кафе и кинотеатрах Красноярска

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом вызвал огромный интерес в Красноярске, игру показывали в кафе и кинотеатрах. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор красноярского "Енисея" Сергей Ломанов - старший.

"Енисей" стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом

В воскресенье "Енисей" в финале чемпионата страны обыграл московское "Динамо" со счетом 4:2. Игра проходила в Красноярске.

"Матч не получился таким красивым: все играли на результат, - сказал Ломанов. - "Динамо", пропустив два мяча, стало раскрываться, и игра шла на нервах. Игра вызвала большой ажиотаж в городе, ее показывали в кафе, кинотеатрах".

"Мы смотрели, как проводят соревнования в футболе, хоккее, разрешают приходить на матчи зрителям. Изначально думали, что болельщикам запретят приходить на финал, но опасения были напрасными - на матч пришло 75% от общей вместимости арены", - добавил он.

"Енисей" является 11-кратным чемпионом СССР и пятикратным чемпионом России.