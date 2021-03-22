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КХЛ

Жамнов: все кадровые изменения в "Спартаке" будут приниматься позднее

В этом сезоне "Спартак" завершил выступление в плей-офф КХЛ в первом раунде
Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов Станислав Красильников/ТАСС
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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вопросы по поводу возможной смены тренерского штаба московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" и изменений в менеджменте будут обсуждаться позднее. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" завершил выступление в плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв в серии ЦСКА со счетом 0-4. Главным тренером команды является Олег Знарок.

"Ситуация простая - у тренерского штаба контракт до конца апреля, пока он работает с командой, - сказал Жамнов. - Что дальше, не могу сказать. Есть наблюдательный совет, который принимает все решения по перестановкам в клубе. Надо чуть подождать, набраться терпения, как только совет пройдет, вы все узнаете об изменениях".

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