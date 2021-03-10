Не подтвердили амбиции. "Спартак" Знарка вновь вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

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Главной проблемой "Спартака" на протяжении всей серии была игра в атаке. Красно-белые за три матча только один раз сумели поразить ворота Ларса Юханссона. Перед четвертой встречей тренерский штаб "Спартака" заменил в первом звене Лукаша Радила на не игравшего ранее в нынешнем плей-офф Мартина Бакоша. "У Бакоша было повреждение, - пояснил главный тренер "Спартака" Олег Знарок после матча. - Он только сегодня сам сказал, что готов сыграть. Он единственный нападающий, который забил у нас в этой серии - это и было проблемой. Один гол за четыре матча на всех нападающих - это очень мало". Перестановки штаба Знарка сработали, Бакош уже на третьей минуте реализовал численное преимущество, и красно-белые впервые в серии повели по ходу матча. Хозяева площадки в первом периоде действовали на кураже и имели возможности развить успех, но то армейцев выручал вратарь Ларс Юханссон, то сами игроки "Спартака" не попадали в створ ворот из довольно выгодных позиций. Первые минуты второго периода проходили по тому же сценарию. Красно-белые много атаковали, а в одной из смен заперли соперника в зоне почти на две минуты. Однако ЦСКА выстоял, а в конце этой смены Йори Лехтеря за воротами армейцев нарушил правила. Удаление самого результативного игрока "Спартака" в сезоне сломала игру команде Знарка. ЦСКА сумел воспользоваться численным преимуществом благодаря точному броску Антона Слепышева, а у "Спартака" после этого пропал кураж. Команды стали действовать осторожнее, а опасные моменты у ворот Юханссона исчезли. В третьем периоде ЦСКА уже полностью контролировал игру и сумел дожать "Спартак". Андрей Локтионов воспользовался недопониманием между Лехтерей и защитником Никитой Соколовым и отдал точную передачу на Брэндона Лайпсика, который с близкого расстояния расстрелял Юлиуса Гудачека. За 20 секунд до окончания основного времени точку в матче броском в пустые ворота поставил Иван Телегин. "Спартаку" не хватило глубины состава "Спартак" стал одним из главных разочарований регулярного чемпионата. Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Но проблемы начались уже в июле, "Спартак" стал одним из первых клубов лиги, который пострадал от коронавируса. В начале предсезонной подготовки красно-белые ушли на карантин и были выселены с базы в Новогорске.

"Из-за коронавируса у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали - во второй половине июля. С проблемами столкнулись все, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне. Те команды, у которых скамейка подлиннее, пострадали меньше", - отметил Знарок. Спартаковцы потеряли ряд лидеров из-за коронавируса и по ходу чемпионата, а лучший бомбардир команды Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы. С 25 января в качестве помощника Знарка на скамейке находился Жамнов. К моменту его прихода "Спартак" занимал девятое место и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе. В межсезонье "Спартак" сделал ставку на возрастных хоккеистов, которые хорошо знакомы Знарку по работе с предыдущими клубами и национальной командой. Красно-белые обменяли в "Авангард" быстрого и техничного, но не устраивавшего главного тренера форварда Александра Хохлачева на Сергея Широкова. Оборону укрепил олимпийский чемпион Андрей Зубарев. Благодаря проверенным игрокам Знарок, как и во всех своих предыдущих командах, делал ставку не на креатив и нестандартные действия в атаке, а на бойцовские качества и мотивацию. "Команда билась, понравился первый матч (0:1 ОТ - прим. ТАСС), в нем нужно было цепляться, мы просто так не отдали ЦСКА ни одного матча, все игры были достойные. И моменты создавали хорошие, но с реализацией все было не очень хорошо. Конечно, я верил в своих игроков, но это спорт, у кого-то получилось, у кого-то нет. В любом случае они выходили и бились", - подчеркнул Знарок после матча. Будущее Знарка туманно Перед началом сезона "Спартак" практически полностью обновил и состав легионеров, сохранив только Гудачека и Робина Ганзла. Команду пополнили нападающие Лехтеря, Бакош, вернувшийся из Северной Америки Лукаш Радил, а также защитник Эмиль Юсе. "Бакош до плей-офф на протяжении месяца не забивал, а это задача иностранного игрока, тем более такого качества", - сказал Знарок.

Из всех иностранцев сезон в актив себе может занести только Лехтеря, набравший 44 очка (9 голов + 35 результативных передач) в 41 матче регулярного чемпионата. Юсе результативностью не блистал, при этом часто совершал результативные ошибки в обороне. К тому же из-за лимита на легионеров (в заявке на матч КХЛ может находиться максимум пять иностранных хоккеистов) Знарку приходилось ротировать иностранцев. Вратарь Никита Беспалов, который мог бы заменить Гудачека и позволить действовать в пять полевых легионеров, тренерский штаб разочаровал. Он провел всего 10 игр, из которых красно-белые выиграли только две, после чего получил травму и был отправлен в фарм-клуб "Спартака" Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Химик". Знарок не раз подчеркивал проблемы с центрфорвардами, поэтому Лехтеря и Ганзл попадали под ротацию намного реже крайних нападающих Радила и Бакоша, схожих по своему функционалу. И это уже вопросы не только к тренерам, но и к генеральному менеджеру Алексею Жамнову. Хуже самого себя образца прошлого сезона сыграл Артем Федоров (41 очко в регулярном чемпионате сезона-2019/20 и только 29 в сезоне-2020/21). Не так результативен и опасен в большинстве был 36-летний защитник Яков Рылов. Контракт Знарка со "Спартаком" истекает 30 апреля нынешнего года, команда под его руководством второй год подряд не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф (в сезоне-2019/20 красно-белые со счетом 2-4 уступили в серии с московским "Динамо"). В сезоне-2017/18 СКА под руководством Знарка также проиграл ЦСКА Игоря Никитина в финале Западной конференции со счетом в серии 2-4, после чего главный тренер завершил работу в петербургском клубе. Оба специалиста перед началом серии не раз подчеркивали, что находятся в дружеских отношениях, они работали вместе в штабе сборной России и выигрывали золото Олимпиады. Однако после противостояния с командой Никитина Знарок во второй раз может лишиться работы. В карьере 58-летнего специалиста, ранее возглавлявшего ХК МВД, "Динамо" и СКА и завоевавшего три Кубка Гагарина, ранее не было сухих поражений в сериях плей-офф. Сам главный тренер отказался говорить о своей судьбе в "Спартаке" по окончании сезона. После матча он долго общался с болельщиками красно-белых на улице и раздавал автографы. Среди поклонников негатива к главному тренеру команды не исходило. ЦСКА растет как команда В отличие от "Спартака", для ЦСКА плей-офф начнется, по сути, только со второго раунда. Сомнений в победе красно-синих над "Спартаком" перед началом серии практически не было. Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами, но потери не помешали армейцам сохранить свой игровой почерк и в шестой раз за последние семь сезонов выиграть регулярный чемпионат.

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