Уперлись в стену. "Спартак" третий раз подряд проиграл ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

В двух матчах из трех красно-белые не забросили ни одной шайбы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл ЦСКА со счетом 0:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй раз по ходу противостояния красно-белые не сумели поразить ворота армейцев.

Первые два матча серии остались за победителем регулярного чемпионата. Исход стартовой встречи решился только в овертайме, когда победную и единственную шайбу забросил Максим Шалунов. Во второй встрече красно-белые сумели сыграть на равных только первый период, затем армейцы имели большое преимущество и уверенно победили со счетом 5:1. Главной проблемой спартаковцев в стартовых матчах было отсутствие большого количества голевых моментов и креатива в атаке. Следствием этого стала всего одна заброшенная шайба. И то в исполнении защитника - Дмитрия Вишневского. Несмотря на это, в составе на первый домашний матч тренерский штаб "Спартака" во главе с Олегом Знарком произвел только одно изменение. В четвертом звене место Антона Злобина занял Михаил Котляревкий. Третий раз подряд вне заявки из-за лимита на легионеров оказался форвард Мартин Бакош. ЦСКА по-прежнему из-за травм не могут помочь нападающие Никита Сошников и Марио Кемпе. ЦСКА снова не пропустил Главными гостями матча стали юные игроки следж-хоккейной команды "Спартак". В академии красно-белых уже два года работает отделение следж-хоккея, в котором занимаются больше 30 детей. Спартаковцы регулярно становятся призерами различных турниров, в том числе фестиваля Детской следж-хоккейной лиги в Сочи.

В "Спартаке" в этом сезоне решили отказаться в плей-офф от дорогостоящих шоу, а освободившиеся средства направить на поезду команды в Саратов на турнир детских следж-хоккейных команд "Содружество", приуроченный к празднованию Дня Победы. Перед началом третьей игры серии между "Спартаком" и ЦСКА юным следж-хоккеистам Ахмеду Далгатову, Алексею Чуракову, Глебу Чуракову и Анастасии Старостиной-Манзе был вручен соответствующий сертификат. Как и в прошлогодней серии плей-офф с "Динамо" на домашних матчах "Спартака" первые ряды около скамейки соперника заняли девушки. Тогда красно-белым это помогло одержать две домашние победы, но серия осталась за "Динамо" со счетом 4-2. Игоря Никитина и его команду девушки не смутили. Уже на шестой минуте встречи капитан армейцев Сергей Андронов остался один на пятаке перед воротами Юлиуса Гудачека и переиграл вратаря "Спартака". После этого ЦСКА стал играть по счету, а "Спартак" снова, несмотря на большое количество бросков, не сумел создать большого количества опасных моментов. По ходу второго периода игра стала настолько скучной, что даже член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров вздремнул. Армейцы терпеливо ждали своих шансов и воспользовались ими в третьем периоде. Сначала большинство реализовал Шалунов, забросивший третью шайбу в серии, а в концовке свою первую шайбу в плей-офф в карьере забросил Никита Коростелев, установив окончательный счет. "Спартак" недоработал После второго матча Знарок сетовал не недостаточно активные действия нападающих и малое количество бросков. В третьем матче красно-белые нанесли 38 бросков по воротам Ларса Юханссона, но опасными были лишь единицы. Спартаковцы не сумели реализовать численное преимущество ни разу из четырех попыток.

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