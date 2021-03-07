ЦСКА повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Спартака"

Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов (6-я минута), Максим Шалунов (46) и Никита Коростелев (57).

Два предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 9 марта.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4-0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.