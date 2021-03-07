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КХЛ

ЦСКА повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Спартака"

Третий матч противостояния завершился со счетом 3:0
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:0 в третьем матче серии первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов (6-я минута), Максим Шалунов (46) и Никита Коростелев (57).

Два предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 9 марта.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4-0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.

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