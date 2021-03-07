"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске на арене "Трактор" в присутствии 5 675 зрителей.

Шайбы забросили Александр Кадейкин (13-я минута), Маркус Гранлунд (27), Петр Хохряков (31) и Вячеслав Солодухин (60). После третьего гола вратарь "Трактора" Иван Федотов был заменен на чешского голкипера Романа Вилла.

Вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола провел второй матч на ноль в карьере в плей-офф КХЛ. Также на его счету 28 сухих игр в регулярных чемпионатах КХЛ. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский "Амур".

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу уфимского клуба. Следующий матч пройдет в Челябинске 9 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 "Трактор" во втором раунде выиграл серию со счетом 4-3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Салават Юлаев" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. "Трактор" четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).