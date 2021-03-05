Тренер "Спартака" Знарок установил новый рекорд по количеству матчей в плей-офф КХЛ

В пятницу 58-летний специалист достиг отметки в 118 игр в плей-офф КХЛ и обошел по этому показателю бывшего главного тренера казанского "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова (117). Также Знарок лидирует по количеству побед в матчах Кубка Гагарина (79).

"Спартак" проводит второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА, на данный момент счет не открыт. В первой встрече противостояния победу в овертайме одержали армейцы (1:0).

Знарок занял должность главного тренера "Спартака" в 2019 году, ранее в КХЛ он работал в петербургском СКА, московском "Динамо" и ХК МВД. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза с "Динамо" и один раз со СКА). Знарок занимал должность главного тренера сборной России, под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира (2014), стала серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мирового первенства, а также завоевала золотые медали Олимпийских игр 2018 года.