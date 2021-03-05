{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер "Спартака" Знарок установил новый рекорд по количеству матчей в плей-офф КХЛ

В пятницу красно-белые проводят второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Возглавляющий московский "Спартак" Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству проведенных матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему
Бились, но не забили. "Спартак" уступил ЦСКА в первом матче плей-офф КХЛ

В пятницу 58-летний специалист достиг отметки в 118 игр в плей-офф КХЛ и обошел по этому показателю бывшего главного тренера казанского "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова (117). Также Знарок лидирует по количеству побед в матчах Кубка Гагарина (79).

"Спартак" проводит второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА, на данный момент счет не открыт. В первой встрече противостояния победу в овертайме одержали армейцы (1:0).

Знарок занял должность главного тренера "Спартака" в 2019 году, ранее в КХЛ он работал в петербургском СКА, московском "Динамо" и ХК МВД. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза с "Динамо" и один раз со СКА). Знарок занимал должность главного тренера сборной России, под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира (2014), стала серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мирового первенства, а также завоевала золотые медали Олимпийских игр 2018 года.

Теги
КХЛ
ММА
Чемпион UFC Ян перевесил Стерлинга перед их боем
Разница в весе бойцов составила 200 г
Читать полностью