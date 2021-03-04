Бились, но не забили. "Спартак" уступил ЦСКА в первом матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в овертайме в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победную шайбу забросил Максим Шалунов.
Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" отправился форвард Сергей Толчинский, а в СКА ушел нападающий Линден Вей. Несмотря на потери, армейцы сумели в шестой раз выиграть регулярный чемпионат.
"Спартак" стал одним из главных разочарований регулярного чемпионата. Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Спартаковцы по ходу регулярного чемпионата потеряли ряд лидеров из-за коронавируса, а лучший бомбардир команды Йори Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы.
С 25 января в качестве помощника главного тренера Олега Знарка на скамейке находится Жамнов. К моменту его прихода "Спартак" занимал девятое место в таблице Западной конференции и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе. В регулярном чемпионате команды встречались между собой четыре раза, все игры завершались с разницей в одну шайбу. Трижды победа осталась за ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ, 2:1), однажды успех праздновал "Спартак" (3:2 ОТ).
Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого на 60-м году жизни стало известно в среду. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
"Спартак" лишился Радила, ЦСКА - Сошникова
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок посетовал на проблему с центральными нападающими. Красно-белым из-за травм не могли помочь Павел Медведев и Илья Зубов. Поэтому неслучайно, что из шести легионеров в заявку на игру попал центральный нападающий Робин Ганзл, а не крайний форвард Мартин Бакош. Место в воротах же занял Юлиус Гудачек.
ЦСКА из-за травмы не мог рассчитывать на центрального нападающего первого звена Марио Кемпе. Но главный тренер армейцев Игорь Никитин решил сыграть в четыре легионера, не заявив защитника Джона Гилмора.
Перед началом серии Знарок заявил, что его команда готова воевать и обыгрывать ЦСКА благодаря самоотдаче, а опыт игр регулярного чемпионата поможет в этом. В первом матче его слова не разошлись с делом. Красно-белые с первой смены захватили инициативу и заработали численное преимущество, однако реализовать его не сумели. Именно игра в большинстве была одним из компонентов, в которых "Спартак" превосходил ЦСКА в регулярном чемпионате.
Второй период начался с удаления до конца игры нападающего красно-белых Лукаша Радила за удар в лицо форварду армейцев Никите Сошникову, который не смог продолжить игру. "Не готов сказать, насколько серьезно повреждение у Сошникова. Есть повреждение, но слава богу, что глаз на месте. Не скажу сейчас, сыграет ли он еще в серии", - сказал Никитин после матча.
Красно-белые сумели не пропустить, играя пять минут в меньшинстве, но инициатива во втором периоде полностью перешла к армейцам. Только великолепная игра Гудачека позволила "Спартаку" уйти на второй перерыв, не проигрывая в счете.
"Посмотрели несколько раз эпизод с Радилом - ничего такого не было. Я не думаю, что он хотел так сделать, это нелепая случайность. Наверное, Радила не хватило при игре в большинстве, он неплохо играет на пятаке", - отметил Знарок.
Глупая ошибка стоила победы
В третьем периоде игра проходила с преимуществом ЦСКА, но за две минуты до окончания основного времени "Спартак" получил шанс выиграть матч. За опасную игру высоко поднятой клюшкой был удален нападающий армейцев Брендэн Лайпсик. Знарок взял тайм-аут, но ударная пятерка красно-белых реализовать численное преимущество снова не смогла.
В овертайме шансы отличиться были у обеих команд. Решающий бросок после передачи Константина Окулова нанес нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Секундами ранее он вчистую выиграл вбрасывание в зоне красно-белых у Ильи Аркалова. "В овертайме совершили глупую ошибку на вбрасывании, не разобрались в ситуации и пропустили гол", - сказал Знарок.
Однако вопросы возникают и к тренерскому штабу "Спартака". Аркалов провел на льду всего семь минут и из пяти вбрасываний в матче выиграл только два. Но именно он оказался на точке в решающий момент игры при вбрасывании в своей зоне.
"У "Спартака" хорошая команда, организованная, в плей-офф все игры будут такими упорными. У соперника хороший вратарь и оборона, мы будем стараться добавить в реализации. Про гол если говорить, то спасибо партнерам. Это была отличная передача от Кости Окулова, мне там, в общем, ничего и не оставалось - только в ворота попасть", - сказал Шалунов.
"Спартак" имел шанс преподнести сенсацию в первом же матче и отдал на льду все силы, но результата не добился. Если красно-белые смогут провести всю серию с такой же самоотдачей, то будут иметь шансы на итоговый успех. Вторая игра пройдет 5 марта.
В других противостояниях в среду "Трактор" переиграл "Салават Юлаев" (3:1), "Ак Барс" оказался сильнее "Торпедо" (2:1 в овертайме), а "Локомотив" одержал победу над "Йокеритом" (1:0). Таким образом, в первых матчах плей-офф гостевой победы сумел добиться только "Трактор". Все остальные встречи остались за командами, которые лучше провели регулярный чемпионат.