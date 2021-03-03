"Ак Барс" в овертайме обыграл "Торпедо" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 2:1 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Татнефть-Арене" в присутствии 3 976 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (5-я минута) и Тревор Мёрфи (72). У "Торпедо" отличился Крис Уидман (51). Этот матч стал сотым в плей-офф для нападающего казанцев Артема Лукоянова. На 18-й минуте матча за опасную атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник нижегородцев Михаил Орлов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в Казани 5 марта.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрии Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.