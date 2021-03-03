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КХЛ

Знарок назвал удаление хоккеиста "Спартака" Радила до конца игры нелепой случайностью

В среду "Спартак" уступил ЦСКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:1 в овертайме
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок назвал удаление до конца игры нападающего Лукаша Радила нелепой случайностью. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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В среду "Спартак" уступил ЦСКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:1 в овертайме. На пятой секунде второго периода нападающий красно-белых Лукаш Радил получил дисциплинарный штраф до конца игры, нарушив правила против Никиты Сошникова. Форвард армейцев после столкновения не сумел продолжить игру.

"Посмотрели несколько раз эпизод с Радилом - ничего такого не было. Я не думаю, что он хотел так сделать, это нелепая случайность. Он действовал неумышленно, переносил клюшку. Выстояли в меньшинстве, но обидно, что потеряли игрока", - отметил Знарок.

"Наверное, Радила не хватило при игре в большинстве, он неплохо играет на пятачке. Сейчас очень сложно говорить, чего нам не хватило, может быть, поточнее надо было быть. В овертайме совершили глупую ошибку на вбрасывании, не разобрались в ситуации и пропустили гол", - добавил главный тренер "Спартака".

Знарок подчеркнул, что его команда немного подустала после пятиминутного удаления. "Да, третий период заканчивали в три звена, а овертайм начали в три правых крайних из-за потери Радила, может быть, эти игроки и подустали, но в целом команда физически готова. Конечно, я доволен характером и бойцовскими качествами. Видите как: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас", - заключил Знарок.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 5 марта.

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