Никитин: противостояние со "Спартаком" должно многому научить хоккеистов ЦСКА

Во вторник ЦСКА выиграл у красно-белых со счетом 3:1 и одержал победу в серии - 4-0.

"Понятно, что у нас не все получалось. Мы растем как команда, первый раунд ребят многому научил. Теории мало, нужна практика. Теперь нужно будет кое-что подкорректировать в связи с новым соперником, начнем под следующего оппонента готовиться", - сказал Никитин.

"Что касается содержания игр, то во втором матче все решилось в третьем периоде, сейчас тоже в третьем. Где-то мы оказались удачливыми, терпеливыми. Через это нужно проходить. Сейчас пару дней отдохнем и начнем готовиться к следующему раунду", - добавил он.

Дважды по две минуты штрафа за сдвиг ворот в последней игре получил вратарь ЦСКА Ларс Юханссон. "Это стечение обстоятельств. Где-то не рассчитал отталкивания", - отметил Никитин.

Соперник ЦСКА по второму раунду плей-офф КХЛ определится позднее.